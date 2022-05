Orpea : de charybde en scylla

(Boursier.com) — Un puits sans fond ? Orpea cède 1,3% à 26,6 euros au lendemain de nouvelles graves accusations visant l'ancienne direction du spécialiste de la prise en charge de la dépendance. Après le scandale initial lié à la parution de son livre enquête "Les Fossoyeurs" paru fin janvier, Victor Castanet détaille, dans un long article dévoilé hier soir par 'Le Monde', diverses pratiques 'assez folles' de plusieurs anciens cadres du groupe : dépenses informatiques faramineuses via des sociétés-écrans, séminaires tous frais payés, opérations financières douteuses avec des sociétés n'appartenant officiellement pas à la galaxie Orpea, conflits d'intérêts, ou encore création d'une filiale en Russie détenue à hauteur de 9% par RDIF Investment Management, "un fonds souverain russe inconnu du grand public mais pas du Trésor américain, qui l'a récemment qualifié de 'caisse noire du président Vladimir Poutine'".

"Les choses ont vraiment basculé vers 2007-2008 avec les séminaires d'hiver", explique notamment à Victor Castanet l'ex-directeur médical de Clinea, la branche 'cliniques' d'Orpea, Patrick Métais : "nous étions une quinzaine de directeurs de service, toujours les mêmes, à être invités dans les stations les plus chics de la planète, Gstaad, Courchevel ou Megève, pour des séjours tous frais payés. Orpea était en train d'exploser et on ressentait un sentiment de toute-puissance hallucinant. On me parlait souvent de projets de sociétés de conseil ou de gestion informatique qu'on pourrait monter en France ou à l'étranger et qui deviendraient des prestataires du groupe. Le but, c'était de se faire toujours plus de fric".

Au global, "les sommes en jeu, susceptibles de se chiffrer en dizaines, voire en centaines, de millions d'euros, sont à mettre en rapport avec les économies réalisées à l'autre bout de la chaîne, dans les Ehpad et les cliniques du groupe : des coûts de repas journaliers de 4,20 euros par résident, des protections rationnées, des postes de soignants supprimés, des heures supplémentaires non payées".

Enfin, et pour ne rien arranger, le quotidien évoque "la suppression de la prime d'intéressement pour l'ensemble des salariés rattachés à la partie Ehpad du groupe". Pour justifier cette suppression, le journaliste explique que "la direction a invoqué les mauvais résultats de la branche Ehpad et expliqué que décision a été prise de supprimer également les dividendes versés aux actionnaires. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'au début du mois de mai, en pleine crise, des milliers d'actions gratuites ont été données à une bonne partie des dirigeants, ceux-là mêmes qui ont pu, par le passé, prendre part à ces dérives". De quoi comprendre l'appel à la grève lancé par la CGT pour le 3 juin.