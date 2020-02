Orpea : dans un fauteuil ?

(Boursier.com) — Orpea monte de 1,3% à 122,80 euros ce mercredi, alors qu'en 2019, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 3.740 ME, supérieur à l'objectif de 3.700 ME annoncé initialement, soit une progression soutenue de +9,4%, représentant 320 ME de chiffre d'affaires additionnel. La contribution des acquisitions annoncées combinée à une croissance organique qui restera dynamique, permet à Orpea d'annoncer avec confiance un chiffre d'affaires d'ores et déjà sécurisé de 4.040 ME pour l'année 2020 soit +8% vs 2019.

Portzamparc parle d'une "très bonne publication et de perspectives de croissance 2020 légèrement supérieures à ses attentes" qui confortent son opinion positive sur le titre en visant un cours de 128 euros. "Orpéa devrait selon nous continuer de tirer profit de son statut de valeur refuge" conclut l'analyste.