Orpea : croissance de 9,4% sur le dernier millésime

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires d'Orpea atteint 3.740 ME, supérieur à l'objectif de 3.700 ME annoncé initialement, soit une progression soutenue de +9,4%, représentant 320 ME de chiffre d'affaires additionnel.

La contribution des acquisitions annoncées combinée à une croissance organique qui restera dynamique, permet à Orpea d'annoncer, avec confiance, un chiffre d'affaires d'ores et déjà sécurisé de 4.040 ME pour l'année 2020 soit +8% vs 2019.