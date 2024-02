(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 4ème trimestre et sur l'année 2023, ORPEA confirme l'accélération de sa transformation tout en confortant la dynamique de croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (chiffres non audités), avec un taux d'occupation moyen 2023 en progression de +1,5 points par rapport à 2022. Le Groupe fait également un point d'étape sur la restructuration financière et apporte des précisions relatives aux principales informations financières communiquées au titre de 2023.

La croissance du chiffre d'affaires est demeurée solide au 4ème trimestre 2023 avec une hausse de +11,7% dont +9,7% en organique. Sur l'exercice 2023, la progression a été de +11,0% dont +9,5% en organique, conduisant à un chiffre d'affaires sur la période de 5.198 millions d'euros en ligne avec le niveau attendu.

L'activité du Groupe dans sa globalité s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 84,0% au 4ème trimestre 2023, soit une hausse de +1,9 point par rapport au 4ème trimestre 2022, en dépit d'une baisse de -0,9 point sur le périmètre des maisons de retraite en France.

Concernant ses comptes consolidés à fin 2023, dont la publication interviendra courant mai 2024 au plus tard, ORPEA souhaite rappeler et préciser les principales estimations présentées le 18 janvier dernier lors de la mise à disposition du Troisième Amendement au Document d'enregistrement universel 2022 :

l'EBITDAR devrait s'établir à environ 690 millions d'euros (inchangé) ;

l'EBITDA pré-IFRS 16 devrait s'établir à environ 200 millions d'euros (soit un décalage d'environ -5% par rapport à l'estimation publiée le 18 janvier 2024) ;

plusieurs éléments sont susceptibles d'avoir un impact substantiel (sans impact sur la trésorerie) sur les comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023:

une écriture comptable consécutive aux opérations en capital liées à la restructuration financière, conduisant à un impact positif de 2,7 milliards d'euros sur le résultat net ;

des dépréciations d'actifs pour un montant d'environ 0,4 milliard d'euros, dans le cadre des tests de valeur effectués au titre de la norme IAS 36.

Cotation...

Le chiffre d'affaires du Groupe au 4ème trimestre 2023 s'élève à 1.346 millions d'euros (chiffre non audité), en progression de +11,7% dont +9,7% de croissance organique. L'activité du Groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 84,0% sur le 4ème trimestre 2023, soit une hausse de +1,9 point par rapport au 4ème trimestre 2022.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5.198 millions d'euros (chiffre non audité), soit une hausse de +11% dont +9,5% en organique.

Ainsi, malgré un chiffre d'affaires en France dont la croissance est impactée par la situation des maisons de retraite (taux d'occupation moyen 2023 : 83,6%, en retrait de -2 points par rapport à 2022), le Groupe bénéficie de sa diversité géographique avec une activité à l'international caractérisée par des taux de croissance élevés, bénéficiant à la fois de l'augmentation marquée des taux d'occupation (près de +1,5 point au niveau Groupe sur l'ensemble de l'exercice 2023) et d'effets prix favorables.

Point sur la restructuration financière

A la suite de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS de 390 millions d'euros dont le règlement-livraison est intervenu en date du 15 février, la société rappelle qu'il sera procédé , du 20 février 2024 au 21 mars 2024, à un regroupement des Actions composant le capital de la Société de telle sorte que 1.000 Actions existantes d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune seront échangées contre une Action nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros chacune, ayant fait l'objet d'une résolution approuvée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s'est réunie le 22 décembre 2023. Les modalités détaillées du Regroupement d'Actions et son calendrier prévisionnel ont été précisées dans un communiqué de presse que la société a publié le 5 février 2024 .

Comptes consolidés au 31 décembre 2023 : estimations d'EBITDAR, d'EBITDA pré-IFRS 16 et principaux éléments susceptibles d'avoir un impact significatif

La société estime à date que l'EBITDAR et l'EBITDA pré-IFRS 16 au titre de l'exercice 2023 devraient s'établir respectivement à environ 690 millions d'euros et à environ 200 millions d'euros, soit un décalage inférieur à 5% par rapport à l'estimation, de cet indicateur de gestion communiquée le 18 janvier dernier.

Par ailleurs la société rappelle ci-dessous les éléments susceptibles d'avoir un impact substantiel sur le compte de résultat consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont la publication est prévue courant mai 2024 au plus tard :

une écriture comptable (sans impact sur la trésorerie) au titre des opérations de la restructuration financière réalisées en 2023, et plus spécifiquement de la conversion en capital des Dettes Non Sécurisées d'ORPEA S.A. : en effet, conformément aux dispositions de la norme IFRS 9 (interprétation IFRIC 19), le Groupe constatera un impact positif (sans effet sur la trésorerie) sur le résultat net du Groupe d'environ 2,7 milliards d'euros, correspondant principalement à l'écart entre :

d'une part, la valeur comptable des Dettes Non Sécurisées d'ORPEA S.A. remboursées et/ou apurées (soit près de 3,9 milliards d'euros) à la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital d'Apurement le 4 décembre 2023; et

d'autre part, la valeur reçue en contrepartie en numéraire (72 millions d'euros) et sous forme d'actions nouvelles émises lors de l'Augmentation de Capital d'Apurement (cette contrepartie représentant une juste valeur d'environ 964 millions d'euros sur la base d'un cours de clôture de l'action de 0,0152 euro le 4 décembre 2023, date du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital d'Apurement),

net des dépenses diverses liées à la restructuration financière encourues au cours de l'année 2023 et/ou provisionnées au 31 décembre 2023 (environ 120 millions d'euros) ;

un impact négatif sur le résultat net (sans effet sur la trésorerie) lié à des dépréciations complémentaires d'actifs figurant au bilan au 31 décembre 2023, pour un montant d'environ 0,4 milliard d'euros, essentiellement du fait de la révision des taux de rendement immobilier (hausse de 0,5% en moyenne), des coûts moyens pondérés du capital dans certains pays, et des plans d'affaires par établissement dans le cadre des tests de valeur effectués au titre de la norme IAS 36.

Trésorerie et dette financière au 31 décembre 2023 (données non audités)

La position de trésorerie au 31 décembre 2023 est estimée à environ 645 millions d'euros (chiffre non audité), soit un niveau conforme à celui prévu dans le cadre du Plan d'Affaires tel que mis à jour dans le Premier Amendement au Document d'enregistrement universel 2022. La dette financière brute (hors IFRS 16 et hors IFRS 5) à fin décembre 2023 est estimée quant à elle à 5,3 milliards d'euros (chiffre non audité).

Au 31 janvier 2024, le niveau de liquidité du Groupe s'établissait à environ 935 millions d'euros, en ce compris une ligne de crédit non utilisée à hauteur de 400 millions d'euros au titre du contrat de Financement Complémentaire mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée avec ses principaux partenaires bancaires.

Conformément au calendrier, la société a perçu, en date du 15 février 2024, le produit net de la troisième et dernière augmentation de capital prévue dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée.