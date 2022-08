Orpea compte rembourser 'à l'euro près' les dotations publiques

(Boursier.com) — Orpéa confirme son engagement à rembourser "à l'euro près" les dotations publiques qui n'auraient pas été régulièrement demandées, versées ou utilisées.

Orpea va ainsi procéder au remboursement d'un montant de 25,7 ME identifié par la CNSA, correspondant aux remises de fin d'années perçues auprès de ses fournisseurs pour des achats financés par la section " soins " ainsi qu'à la contribution économique territoriale, la contribution sociale de solidarité des sociétés et des frais de souscription des contrats d'assurance responsabilité civile imputés sur la section " soins ".

En revanche, concernant les charges de personnel liées aux auxiliaires de vie faisant fonction d'aides-soignants, Orpea rappelle qu'il s'agit "d'une pratique généralisée dans les Ehpad privés et publics, indispensable pour assurer la qualité de la prise en charge dans un contexte général de pénurie de soignants et que les autorités de tutelle, à de très rares exceptions près, n'ont pas formulé de remarques sur le traitement des 'faisant fonction' dans les états réalisés de recettes et de dépenses, ni ne les ont rejetés".

Pour le futur et face à ces difficultés récurrentes, ORPEA engage les initiatives suivantes :

- Le lancement d'un ambitieux programme de recrutement de 550 personnes par mois jusqu'à fin 2022, dont la moitié d'aides-soignantes, puis de 800 par mois à partir de 2023 ;

- Le déploiement d'un programme de formation accéléré via les dispositifs de VAE (Validation des acquis de l'expérience) avec un objectif de 300 salariés inscrits et formés ;

- Le développement de l'apprentissage avec le lancement dès le mois de mai 2022, d'une campagne de recrutement d'apprentis aides-soignants avec un objectif de 500 alternants en 2022-2023.