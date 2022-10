Orpea chute encore, deux actionnaires français veulent sauver le navire

(Boursier.com) — Orpea ne parvient pas à redresser la tête. Le titre de l'exploitant de maisons de retraite chute encore de près de 10% à 8,9 euros ce jeudi après avoir sombré de 33% hier, dans le sillage de l'annonce de l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation visant à la renégociation de sa dette avec ses créanciers financiers. Le groupe a également indiqué anticiper des dépréciations d'actifs au 31 décembre 2022, liées à la revue stratégique en cours, comprises entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros, avant imposition.

Cette nouvelle dégringolade du titre n'a pas échappé à deux groupes français. La société familiale Mat Immo Beaune, spécialisée dans les maisons de retraite, et la firme d'investissement axée sur le non coté, Nextstone, ont en effet annoncé hier soir avoir acquis une participation de plus de 5% au capital d'Orpea. Les deux partenaires ont souligné qu'ils soutiendraient la direction d'Orpea dans la reconstruction de l'entreprise, mais ont ajouté qu'un plan de conversion de 4,3 milliards d'euros de dette non sécurisée en capital, l'une des options envisagées par le management, était prématuré. Selon eux, ce plan pourrait conduire l'entreprise à tomber entre les mains des fonds spéculatifs étrangers.

"Compte tenu de la complexité des structures du groupe, tant au niveau de ses filiales que de son endettement, il semble opportun, à l'issue de la revue des actifs du groupe ORPEA en France et à l'international, dont la plupart sont d'excellente qualité, de se donner du temps pour permettre la réalisation d'un plan de cession d'actifs conforme aux accords souscrits avec les créanciers bancaires en juin 2022, respectueux tant des intérêts du groupe, de ses salariés, de ses actionnaires, que ceux de tous les créanciers et de la puissance publique ", ajoutent les deux partenaires, qui n'excluent pas d'augmenter leur participation.

Du côté des analystes, Portzamparc a dégradé la valeur à 'vendre'. La SocGen a pris la même décision, en coupant son objectif de 18,5 à 7 euros.