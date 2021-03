Orpea célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Orpea célèbre la Journée internationale des droits des femmes









(Boursier.com) — Le 8 mars est célébrée, partout dans le monde, la Journée internationale des droits des femmes. Une journée de rassemblement, d'engagements et de progrès qu'il convient d'encourager et de poursuivre tant l'égalité hommes-femmes est stratégique et importante pour ORPEA.

Le secteur dans lequel ORPEA évolue est caractérisé par un très fort taux de féminisation (+de 80% des collaborateurs sont de fait des collaboratrices), la place des femmes a toujours été très importante dans le Groupe.

Depuis plus de 20 ans, conscient de sa responsabilité, ORPEA s'est engagé dans une politique de diversité et de mixité de ses ressources humaines. Donner sa chance à chacune et chacun, uniquement en fonction de ses compétences et de ses valeurs et indépendamment de son genre, son âge, son origine ou sa formation initiale est un engagement ancré dans ses valeurs. Tous les métiers, notamment les postes à responsabilités, sont accessibles aux femmes comme aux hommes.

Depuis toujours, des postes à responsabilité sont occupés par des femmes, qu'il s'agisse de la direction des établissements ou des services du Siège. Ainsi, par exemple, les Directions Médicale, Qualité, Juridique, M&A, Développement des Ressources Humaines Groupe sont incarnées par des femmes. De même, les équipes de Direction des zones géographiques comptent de nombreuses femmes.

L'évolution professionnelle concerne tous ses collaborateurs et les postes de direction du Groupe sont occupés à 65 % par des femmes. Des chiffres qui témoignent de la politique volontariste mise en oeuvre, qui se poursuit partout où ORPEA s'implante.

Pour donner vie aux engagements du Groupe et les incarner, ORPEA a souhaité, à l'occasion de cette Journée, aller au-devant de quelques-unes de ces femmes, représentatives de toutes les autres et ambassadrices d'un jour.

Elles s'appellent Asuncion, Jasna, Katarzyna, Alessandra, ou encore Stéphanie, Bianca, Laure, Pamela ou Nihal... Elles sont Directrice d'établissement, Directrice générale de pays, Infirmière, Vice-Présidente, membre de la Direction générale du Groupe ou encore Directrice régionale.

Elles témoignent de leur passion pour leur métier, de leurs parcours et de leurs défis. Elles partagent leurs conseils et nous livrent aussi leurs rêves pour un monde plus égalitaire, plus juste, dans lequel le travail constitue une formidable opportunité pour l'égalité des sexes.

Pour Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA : "L'égalité entre les femmes et les hommes est une exigence permanente pour l'entreprise. Les femmes apportent une vision complémentaire de celle des hommes. Dans un métier de service, de relations humaines, qui plus est dans un secteur dans lequel plus de 80 % des collaborateurs sont des femmes et une majorité des résidents et parents également, les femmes apportent souvent une sensibilité et une approche originales pour les différentes parties prenantes.

Nous croyons au management inclusif et à l'intelligence collective ; il est important pour nous de s'assurer de la diversité de pensée qui peut être apportée par les différents parcours de vie et origines. C'est bien là que réside la vraie richesse, celle qui nous permet tous ensemble d'être complémentaires et d'aller plus loin."