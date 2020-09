Orpea : bien orienté après les résultats

Orpea : bien orienté après les résultats









(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté en ce début de séance, Orpea s'adjuge 1,6% à 96,6 euros. Les investisseurs saluent la plutôt bonne résistance des résultats au premier semestre avec un EBITDAR (EBITDA avant loyers) en baisse limitée de 5,5% à 453,4 ME, soit une marge de 23,8%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 1,9 MdE. Après prise en compte d'une charge d'impôt de 28,3 ME, le résultat net part du Groupe s'élève à 73 ME, en baisse de 36,3%.

Par ailleurs, après l'acquisition du Groupe TLC en janvier 2020, Orpea s'est renforcé en Irlande avec l'acquisition de 50% du 4ème opérateur national de maisons de retraite, Brindley Healthcare. Le groupe, qui dispose d'une option d'achat des 50% restants d'ici 2022, devient ainsi numéro 2 dans le pays.

Le Groupe présentera son nouvel objectif de chiffre d'affaires 2020, qui avait été suspendu temporairement le 5 mai, lors de la publication de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre.

Objectivement, les données présentées vont toutes dans le bon sens et la lecture des résultats semestriels est positive (assez bonne résistance des résultats en valeur, poursuite de la stratégie d'acquisition et d'optimisation de l'immobilier par certains arbitrages, position de trésorerie solide à 900 ME et baisse du coût de la dette), explique Oddo BHF. Aussi le courtier pense que le titre devrait se rapprocher de son objectif de cours de 105 euros. A ce stade, il reste 'neutre' pour des questions de valorisation et de contexte COVID qui risque d'apparaître encore un peu menaçant pour les Ehpad, au moins théoriquement / médiatiquement parlant. A plus moyen terme, Orpéa conserve ses qualités fondamentales...