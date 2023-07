Orpea annonce un CA en croissance de 10,7% au S1

(Boursier.com) — ORPEA S.A. publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023. En dépit d'un taux d'occupation des maisons de retraite en France restant inférieur au niveau attendu, le 2ème trimestre 2023 a confirmé la tendance observée au 1er trimestre 2023 avec une croissance de +11,1% par rapport à la même période l'an dernier. Cette évolution résulte de taux d'occupation globalement en progression si l'on excepte la France, d'une augmentation de la capacité installée avec la contribution des établissements récemment ouverts, et des effets des revalorisations tarifaires qui ont été particulièrement marquées sur la zone Europe centrale.

Au total, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 2.539 ME pour le 1er semestre 2023, correspondant à une croissance d'une année sur l'autre de +10,7%, essentiellement de nature organique.

Pour rappel, comme indiqué dans le communiqué de presse publié le 13 juillet dernier, la société anticipe sur l'ensemble de l'année 2023 une moindre croissance du chiffre d'affaires et un décalage substantiel en matière de génération d'EBITDAR, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'EBITDAR de 881 MEUR figurant dans le Plan d'Affaires de Novembre 2022 Actualisé communiqué au marché le 12 mai 2023 (soit un EBITDAR 2023 compris entre 705 ME et 750 ME).

Par ailleurs, s'agissant du processus de restructuration financière, la société rappelle que le Plan de Sauvegarde Accélérée, tel qu'il a été arrêté par voie d'application forcée interclasse le 24 juillet par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre (lien), prévoit la mise en oeuvre, à compter du dernier trimestre 2023 et après la levée de la dernière condition suspensive, de trois augmentations de capital qui entraîneront une dilution massive pour les actionnaires existants. Ceux-ci détiendraient, à l'issue de ces opérations et en l'absence de réinvestissement, environ 0,04% du capital, la valeur théorique de l'action ressortant dans ce cadre à 0,02 euro.