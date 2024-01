Orpea annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Orpea S.A. annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 390.019.672,62 euros par émission de 29.324.787.415 actions nouvelles, à souscrire en numéraire, à un prix de souscription (prime d'émission incluse) de 0,0133 euro par Action Nouvelle, à laquelle les membres du Groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d'environ 195,7 millions d'euros (chacun pour son montant et sans solidarité), le solde, soit environ 194,3 millions d'euros, étant garanti par les membres du SteerCo.

L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS fait suite à l'Augmentation de Capital d'Apurement et à l'Augmentation de Capital Groupement (tels que définies ci-après) et s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée de la Société arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet 2023.

RAPPEL SUR LE PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE

Le Plan de Sauvegarde Accélérée prévoit la mise en oeuvre de trois augmentations de capital, à savoir (i) une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires garantie par l'ensemble des créanciers non-sécurisés, ayant fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 10 novembre 2023, sous le numéro 23-465, et dont le règlement-livraison est intervenu le 4 décembre 2023, (ii) une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations, Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite (ou des sociétés affiliées à celles-ci), avec droit de priorité au bénéfice des actionnaires de la Société inscrits en compte à l'issue de la journée comptable du 15 novembre 2023, ayant fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 5 décembre 2023, sous le numéro 23-503, et dont le règlement-livraison est intervenu le 19 décembre 2023 et (iii) l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, telle que détaillée dans le présent communiqué (et ensemble avec l'Augmentation de Capital d'Apurement et l'Augmentation de Capital Groupement, les "Augmentations de Capital", l'ensemble des trois Augmentations de Capital formant un tout indissociable).

Le 30 novembre 2023, la Société a publié les résultats de l'Augmentation de Capital d'Apurement, d'un montant total de 3.884.212.344,65 euros, qui a donné lieu à l'émission, le 4 décembre 2023, de 64.629.157 149 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0601 euro (dont 0,01 euro de valeur nominale par action et 0,0501 euro de prime d'émission).

Par ailleurs, le 15 décembre 2023, la société a publié les résultats de l'Augmentation de Capital Groupement, d'un montant total d'environ 1.160.080.552 euros, qui a donné lieu à l'émission, le 20 décembre 2023, de 65.173.064.696 actions nouvelles au prix unitaire de 0,0178 euro (dont 0,01 euro de valeur nominale par action et 0,0078 euro de prime d'émission).

Après réalisation de l'Augmentation de Capital d'Apurement et de l'Augmentation de Capital Groupement, le capital social de la société s'établit à 1.298.669.156,96 euros, divisé en 129.866.915.696 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune, réparti de la façon suivante :

Groupement : 50,18%, dont :

Caisse des Dépôts et Consignations (à titre direct) : 22,41%,

Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) : 14,81%,

CNP Assurances : 5,56%, et MACSF Epargne Retraite : 7,41% ;

Concert Concert'O, Nexstone Capital et Mat Immo Beaune : 5,93%.

Flottant : 43,895%.