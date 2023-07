Orpea annonce la cession de portefeuilles immobiliers aux Pays-Bas et en Autriche

(Boursier.com) — ORPEA annonce avoir signé la vente de deux portefeuilles de murs d'établissements en cession et prise à bail pour un montant total de 83 millions d'euros. Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de détention ciblée des actifs immobiliers présentée dans le plan de Refondation annoncé le 15 novembre dernier, visant notamment à atteindre, à moyen terme, un taux de détention de 20 à 25% des actifs exploités.

Ainsi, ORPEA a cédé en Autriche le 30 juin 2023 à un investisseur local un portefeuille de quatre maisons de retraite récemment construites représentant 475 lits au total et une résidence services de 21 appartements. Le montant de la transaction s'élève à environ, à 55 millions d'euros et a été réalisée à un taux de capitalisation moyen de 4,5%. Ces établissements situés dans les villes de Dobl, Fohnsdorf, Kalwang et Kammern, resteront exploités par une filiale du Groupe ORPEA, Senecura. Cette cession est définitive et en cours d'enregistrement par les autorités autrichiennes.

Par ailleurs, aux Pays-Bas, ORPEA a conclu le 21 juillet 2023 la cession à un fonds d'investissement privé hollandais des murs de quatre maisons de retraite nouvellement construites ou en cours de construction, opérées via ses filiales hollandaises September et Compartijn. Les quatre établissements, situés dans les villes de Gouda, Doorn, Hardinxveld et Rozenburg, exploiteront 103 lits. Cette cession a été signée pour un montant de près de 28 millions d'euros en ligne avec les expertises au 31 décembre 2022.