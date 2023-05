Orpea : ADAMO prie l'AMF de refuser la dérogation demandée par le groupement mené par la CDC

(Boursier.com) — ADAMO a donné rendez-vous aux actionnaires d'Orpea ce matin devant l'AMF pour manifester son opposition à la prise de contrôle de la société par le groupement mené par la CDC. L'Association de défense des actionnaires minoritaires d'Orpea estime que le régulateur s'apprête "à donner carte blanche à Orpea pour spolier ses actionnaires au profit du groupement de la CDC".

Le Collège de l'AMF va étudier ce matin une demande de dérogation déposée par le groupement composé de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), MAIF, CNP, et MACSF. "Ils demandent de les laisser prendre 50,2% du capital d'Orpea sans avoir à déposer une offre publique d'achat, de pouvoir souscrire à un prix d'émission représentant 99% de décote par rapport au cours actuel en se faisant rémunérer un back stop et d'empêcher les actionnaires d'investir aux mêmes conditions", souligne l'Association. ADAMO a préparé une lettre ouverte dans laquelle, elle demande au Collège de l'AMF de refuser cette dérogation. Près de 800 actionnaires minoritaires d'Orpea ont signé ce courrier.