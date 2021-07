Orpea : +5% après les comptes

(Boursier.com) — Orpea grimpe de plus de 5% à 108,90 euros ce mercredi, alors que l'activité du 2ème trimestre 2021 s'est nettement accélérée affichant une croissance du chiffre d'affaires de +12,8% par rapport au T2 2020 à 1.041,7 ME.

Cette forte progression résulte pour l'essentiel d'une forte accélération de la croissance organique qui atteint +9,8% au T2 après +2% au T1.

Cette solide dynamique a été alimentée par une remontée générale des taux d'occupation dans l'ensemble des zones géographiques, avec notamment une forte accélération sur le mois de juin dans les maisons de retraite, qui enregistrent un record historique du nombre d'admissions.

La bonne dynamique de remontée des taux d'occupation dans toutes les zones géographiques, combinée à la contribution des acquisitions réalisées en 2020 et celles annoncées le 29 juin 2021, conduisent Orpea à confirmer, avec confiance, son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4.215 ME.

Portzamparc parle d'une "publication supérieure à ses attentes mais qui reste conforme à son scénario annuel... Nous retenons à la fois un discours confiant sur l'atteinte de l'objectif annuel mais prudent face à l'évolution de la situation sanitaire". De quoi conserver le dossier avec des prévisions et des recommandations confirmées...