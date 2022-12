Orpea : 2022, annus horribilis, 2023 année du renouveau ?

(Boursier.com) — Orpea remonte de 1% à 6 euros ce mardi à Paris et met ainsi fin à sept séances consécutives de repli. Un sursaut qui n'efface bien sûr pas la débandade du titre cette année. Avec une baisse supérieure à 90%, le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance affiche tout simplement la plus mauvaise performance de 2022 sur le SRD (hors Navya). Il faut dire que le groupe a accumulé les déboires depuis le premier janvier.

De la révélation de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite, à la découverte de malversations financières, en passant par l'ouverture d'une enquête ouverte pour "maltraitance institutionnelle", les malheureux actionnaires de la société en ont eu pour leur grade. Une multitude de problèmes qui a conduit au départ de l'ancien management et contraint la nouvelle équipe dirigeante à présenter un vaste plan de restructuration.

Sous le poids d'un passif devenu ingérable, une procédure amiable de conciliation pour renégocier la dette a été ouverte. Pour tenter de redresser la barre, la société a également annoncé de lourdes dépréciations, et envisage une conversation massive de dette en capital (3,8 milliards d'euros). Orpea, qui pourrait également lancer une importante augmentation de capital, va réduire ses activités internationales pour se concentrer sur le redressement de son activité principale.

"Orpea s'est éloigné de son coeur de métier, en privilégiant un développement international et immobilier trop rapide, au prix d'un endettement excessif et d'une situation financière très fragilisée", a déclaré, mi-novembre, le directeur général Laurent Guillot.

Pour ne rien arranger, le groupe doit également faire face à la réduction des mécanismes de compensation relatifs au Covid-19 et à la hausse des prix de l'alimentation, de l'énergie et des salaires. Le chemin du redressement s'annonce long et sinueux pour Orpea qui ne pèse plus que 390 ME en Bourse. Et rien ne dit qu'après un exercice 2022 cauchemardesque, 2023 sera plus joyeux.