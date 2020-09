Orège : va poursuivra ses efforts de réduction de coûts

Orège : va poursuivra ses efforts de réduction de coûts









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Orège s'élève à 491 kE (105 kE au 1er semestre 2019).

La réduction des charges d'exploitation résulte principalement d'un effort continu de maîtrise des coûts et d'optimisation de l'organisation ainsi que des mesures prises au printemps 2020.

Au 30 juin, Orège disposait de 179 kE de liquidités (237 kE au 31 décembre 2019) et un solde non-tiré d'avance en compte courant d'actionnaire garanti par Eren Industries de 1,35 ME. En juillet, Orège a encaissé 567 kE au titre de la mobilisation accélérée de son crédit d'impôt recherche 2019 (CIR) et en septembre, Eren Industries a accordé à la société 1,5 ME supplémentaires d'avance en compte courant, ce qui permettra au Groupe Orège de couvrir l'intégralité des besoins en financement jusqu'au 30 juin 2021.

Par ailleurs, une réduction de 5% à 2,5% du taux d'intérêt sur le solde du compte courant d'actionnaire a été proposée par Eren Industries à partir du 2e trimestre 2020 dans le contexte de la crise Covid 19. Cette réduction sera prorogée jusqu'à la fin de l'année 2020.

Point d'activité

Au cours de l'été Orège a repris l'exécution de 10 projets sur 16 contrats engagés au fur et à mesure de la réouverture des frontières, ainsi qu'en fonction des possibilités de déplacements aériens et de l'obtention des autorisations de reprise d'exécution par les clients. Sur les 6 projets restants, 3 projets devraient reprendre en exécution d'ici fin 2020, les 3 autres devront vraisemblablement attendre début 2021.

Perspectives

Orège poursuivra ses efforts de réduction des coût jusqu'à fin 2020 afin d'améliorer le résultat opérationnel. Le chiffre d'affaires attendu pour 2020 ne devrait pas dépasser 2,5 ME.

Au cours de l'été, Orège a observé un redémarrage des activités en Grande Bretagne. Les Water Companies ayant, pour la majorité d'entre elles, désormais validé leur plan quinquennal 2020-2025 avec le régulateur OFWAT, elles sont libres d'engager de nouveaux budgets d'investissement. Ainsi en date du 23 septembre, Orège a enregistré la seconde commande d'une solution SLG par Scottish Water.

L'équipe Orège UK, procède actuellement à des opérations de qualification de projets par le biais de visites de sites avec plusieurs Water Companies. Une reprise de l'activité a également été constatée aux Etats-Unis, où une seconde vente vient d'être confirmée auprès de notre client GCUA.