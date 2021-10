Orège : Thames Water achète une solution de réduction d'émissions de CO2

(Boursier.com) — Après des essais concluants en mars 2021 et une période de location de 4 mois sur la station d'épuration d'Harpenden, Thames Water achète une première solution Orège pour l'intégrer dans sa chaine de traitement des boues.

Thames Water est la plus grande Water Utility au Royaume-Uni. Elle fournit de l'eau potable à près de 10 millions de consommateurs et traite les eaux usées de quinze millions de personnes à Londres et dans la vallée de la Tamise. Thames Water est mondialement reconnue pour son engagement dans le développement durable. C'est une entreprise pionnière dans l'adoption de projets innovants. En avril 2019, Thames Water s'est engagée à atteindre zéro émission de carbone ('net-zero carbon emissions') d'ici 2030. En 2020, Thames Water a confirmé son statut "cinq étoiles" au sein du référencement Global Real Estate Sustainability Benchmark for Infrastructure, la plaçant ainsi dans le top 10 des entreprises mondiales.

La solution d'Orège, qui sera mise en oeuvre courant octobre, représente une vente d'environ 260 kE.

En plus du site d'Harpenden, Thames Water a d'ores et déjà identifié un certain nombre de sites où les solutions d'Orège pourraient être mises en oeuvre, notamment avec l'utilisation d'unités mobiles sur des sites où aucun système d'épaississement des boues n'existe.