Orège : Scottish Water achète une unité SLGF

(Boursier.com) — Après une période d'essais réussis puis la location d'une solution Orège sur la station d'épuration de Kirriemuir, au cours de laquelle Scottish Water a pu observer l'effet bénéfique du conditionnement et de l'épaississement de différents types de boues par la solution SLGF, Orège fait savoir que la société écossaise a acheté une première unité SLGF pour le conditionnement et l'épaississement de ses boues liquides.

Scottish Water fournit des services d'eau potable et de traitement des eaux usées à 2,46 millions de foyers et 150.000 clients professionnels en Ecosse. La société a d'ores et déjà identifié un certain nombre de sites sur lesquels il devient essentiel de réduire le volume des boues liquides transportées par camions afin de diminuer les émissions de carbone conformément aux objectifs "Zéro Emission Carbone d'ici 2040", soit 5 ans avant les objectifs nationaux fixés par le Royaume-Uni.