Orège renforce son management

(Boursier.com) — Matthew Gibson (52 ans) est nommé Directeur du Développement Commercial International d'Orège. Il fera bénéficier Orège de ses 30 années d'expérience en management et "Business Development" dans l'industrie de l'eau et dans plus de 60 pays (Europe, Continent Américain, Asie, Moyen Orient). Il est basé au Royaume-Uni.

Après avoir occupé des postes techniques chez Ashbrook Simon-Hartley, alors pionnier et leader mondial des filtres à bandes et autres équipements de traitement des boues, Matthew Gibson a mené sa carrière en évoluant dans diverses fonctions de l'ingénierie et du "Business Development" avant de devenir le CEO de cette entreprise.

Eddie Johnson (48 ans) est nommé Chief Executive Officer (CEO) d'Orège North America Inc. Eddie Johnson a été promu au poste de CEO d'Orège North America Inc après avoir officié pendant 4 ans au poste de Directeur des Opérations. Il est basé à Atlanta.

Eddie Johnson a passé 25 ans de sa carrière dans divers rôles de gestion et de direction liés à l'exécution de projets d'ingénierie et de construction ainsi que dans des fonctions de développement commercial. Avant de rejoindre Orège, Eddie Johnson avait notamment oeuvré pendant 4 années au sein d'entreprises de génie des eaux usées dont BCR Environnement. Il a géré des équipes pluridisciplinaires pour mener à bien 19 projets de conception, construction et mise en oeuvre de stations d'épuration d'eaux usées et de traitement des boues aux Etats-Unis.