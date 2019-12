Orège : première vente ferme de deux solutions à ITMCT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du partenariat de distribution et d'intégration des solutions Orège, signé il y a un an, avec Itochu Machine-Technos Corp (ITCMT), filiale du groupe japonais Itochu Corporation, Orège a réalisé sa première vente ferme de deux solutions SLG + Flosep à ITMCT.

La première solution SLG + Flosep sera installée et mise en oeuvre, par les équipes communes d'Itochu et d'Orège, au sein d'un groupe japonais parmi les leader mondiaux du secteur de la papeterie et de l'emballage.

La seconde solution SLGF dont disposera ITCMT, sera déployée sur un des 10 sites-prospects identifiés par les équipes Itochu/Orège lors des voyages exploratoires réalisés au printemps dernier.