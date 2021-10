Orege : le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 790 KE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Orege du premier semestre 2021 s'élève à 790 KE contre 491 KE au premier semestre 2020.

La réduction des charges d'exploitation résulte du plan d'optimisation de l'organisation et de maîtrise des coûts et charges de fonctionnement lancé par Orège au printemps 2020 face à la crise sanitaire. Le résultat financier comprend le coût de l'endettement pour 593 KE (372 KE pour S1 2020) et un gain de change sur créances opérationnelles en devises GBP et USD pour 544 KE (une perte de change sur ces créances opérationnelles en devises GBP et USD pour 276 KE pour S1 2020).

Au 30 juin 2021, Orège disposait de 116 KE de liquidités (403 KE au 31 décembre 2020) et un solde non-tiré d'avance en compte courant d'actionnaire consentie par Eren Industries de 2.000 KE.

Les dettes financières s'élèvent à 24.511 KE, dont 22.740 KE au titre des avances en compte courant d'actionnaire (31 décembre 2020 : 23.423 KE, dont 20 909 KE au titre des avances en compte courant d'actionnaire). Les capitaux propres ressortent à -21.788 KE (31 décembre 2020 : -18 647 KE).

En juillet 2021, Orège a encaissé 396 KE au titre de la mobilisation de son crédit d'impôt recherche 2020 (CIR) et, en octobre, Eren Industries a accordé à la société 2.500 KE supplémentaires d'avance en compte courant, ce qui devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l'intégralité des besoins en financement jusqu'au 30 juin 2022.

Point sur activité et perspectives

- Après des essais concluants en mars 2021 et une période de location de 4 mois sur la station d'épuration d'Harpenden, Thames Water vient d'acheter une première solution Orège pour l'intégrer dans sa chaine de traitement des boues (cf communiqué du 06/10/2021).

L'adoption de la technologie Orège par Thames Water, réputée mondialement, et l'achat d'une première solution constituent un tournant clé pour le développement d'Orège.

La solution Orège a notamment pour ambition de permettre à Thames Water de réduire ses émissions de CO2 et d'améliorer son empreinte environnementale. Le retour sur investissement de ce 1er projet Orège sera pour Thames Water d'environ 2 années.

Orège va prochainement explorer toutes les pistes stratégiques d'implantation de ses solutions dans le groupe Thames Water.

- A l'instar de Thames Water, depuis l'été, plusieurs Water Utilities au Royaume-Uni ont souhaité dans un premier temps pouvoir louer les solutions Orège durant quelques mois. Cela leur permettra de bénéficier immédiatement des améliorations de l'empreinte carbone et environnementale, ainsi que des économies financières correspondantes, dans l'attente de la mobilisation des ressources financières nécessaires, le plus souvent non encore budgétées pour des projets d'investissement de solutions Orège.

A ce jour, 6 solutions Orège sont ainsi louées par 3 Water Utilities avec une rémunération mensuelle globale d'environ 35 KE.

Ces 6 solutions louées ont pour objectif de déboucher sur des projets d'investissement (unités fixes ou mobiles), mais cette approche pragmatique aura différé de quelques mois (de 3 à 12 mois estimés) les prévisions de vente. Les projets correspondants pourraient représenter 1.700 KE à 2.700 KE de CA potentiel au total.

La vente récente d'une première unité à Thames Water après une période de location de 4 mois, démontre la pertinence de ce business modèle.

- Lors de son communiqué du 22 avril 2021 relatif aux résultats annuels 2020 et aux perspectives 2021, Orège réaffirmait sa confiance de pouvoir réaliser les objectifs annoncés lors de la réunion d'information du 7 décembre 2020, mais sous réserve de :

- la réouverture des frontières, notamment aux Etats-Unis et au Japon,

- une reprise quasi-normale des opérations chez les clients et prospects.

Force est de constater que cela n'est pas pleinement le cas à l'heure actuelle.

En particulier, 4 projets (US, Allemagne, Espagne et Japon) pour lesquels les contrats correspondants sont signés et les solutions Orège déjà installées sur les sites concernés, devaient être mis en oeuvre et réceptionnés en 2021.

Certaines contraintes d'accès aux sites concernés et/ou de réouverture des frontières (Japon) demeurant à ce jour, la réception de ces 4 projets ne pourra pas être finalisée avant courant 2022. Ces 4 projets représentent environ 1 ME de CA.

- Compte tenu de ce qui précède, le CA consolidé d'Orège de 2021 devrait se situer aux environs de 2.500 KE (contre 2.000 KE en 2020).

De nombreux projets sont actuellement en cours de discussions avec une volonté première des Water Utilities au Royaume-Uni, ou des municipalités aux US, d'améliorer les empreintes carbone et environnementales dans un contexte mondial où des sphères d'influence de plus en plus puissantes (politiques, ONG, populations, acteurs privés...) militent dans ce sens, aidées par les incitations financières et évolutions réglementaires.

- L'activité commerciale devrait également pouvoir reprendre en 2022 en Italie, en Allemagne, en Espagne et au Japon après un gel complet des activités depuis mars 2020.

- Le partenariat avec Alfa Laval est en train d'être rediscuté avec la Direction de ce Groupe afin de tirer les enseignements de cette collaboration depuis l'été 2020, handicapée par les contraintes liées à la pandémie. Des premières retombées commerciales ont été concrétisées durant l'été 2021.

Le partenariat devrait ainsi être renforcé, afin notamment de mettre à profit la reprise d'activité désormais soutenue dans le secteur du traitement des eaux usées et des boues.

- L'accélération franche des demandes de qualification de projets, de négociations d'offres aux US et au Royaume-Uni est un signal positif quant au dynamisme attendu en 2022.

Orège a décidé d'accélérer cette reprise d'activité en renforçant ses équipes commerciales au Royaume-Uni et aux US.