Orège : Kepler Cheuvreux initie la couverture

(Boursier.com) — Kepler Cheuvreux, l'une des principales entreprises européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution et le conseil, vient d'initier la couverture d'Orège, avec une étude intitulée "360-Orège: becoming a must have".

La note d'initiation de couverture, publiée le 10 Novembre 2021 par Kepler Cheuvreux, est accessible sur le site internet www.keplercheuvreux.com, rubrique "Research Public Access".