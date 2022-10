Orège : dans le rouge au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Orège au 1er semestre 2022 s'élève à 1,08 million d'euros (790 kE au 1er semestre 2021), soit une augmentation de 36%.

Les charges d'exploitation du semestre ont augmenté de 14%, reflétant la hausse de l'activité.

Le résultat financier comprend le coût de l'endettement pour 736 kE (593 kE pour le 1er semestre 2021) et un gain de change net pour 740 kE (544 kE pour S1 2021). Le résultat net est une perte de -2,91 ME au 1er semestre 2022 (-2,76 ME un an plus tôt).

Au 30 juin 2022, Orège disposait de 744 kE de liquidités (374 kE au 31 décembre 2021). Les dettes financières s'élèvent à 32,53 ME, dont 30,82 ME au titre des avances en compte courant d'actionnaire (31 décembre 2021 : 28,49 ME, dont 26,63 ME au titre des avances en compte courant d'actionnaire).

Depuis le 30 juin 2022, Orège a encaissé 552 kE au titre des créances de crédit d'impôt recherche (CIR) et Eren Industries a accordé à la société 4,6 ME supplémentaires d'avance en compte courant, ce qui devrait permettre au Groupe Orège de couvrir l'intégralité des besoins en financement jusqu'au 30 juin 2023. A ce jour, 2,60 ME sont non tirés.

Perspectives

Les contraintes liées à la pandémie ont pratiquement disparu depuis cet été. Orège a ainsi pu reprendre depuis quelques semaines l'exécution de 2 projets gelés depuis 2,5 années, en Allemagne et au Japon. Cependant, aucun chiffre d'affaires ne sera généré sur 2022 sur ces deux projets.

En outre, la pression mondiale sur les chaînes d'approvisionnements s'étant renforcée ces derniers mois -prix, délais de livraison, disponibilité de certains composants électroniques et des automates...-, Orège a procédé à une réorganisation complète de ses chaînes d'approvisionnements. La société n'anticipe donc plus aucun problème pour la fin d'année 2022, ni, en l'état actuel, de contrainte significative pour 2023 à situation inchangée.

Orège effectuera un point sur ses perspectives 2023 lors du Forum Oddo BHF qui se déroulera le 9 et le 10 janvier 2023.