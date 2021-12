Ordissimo : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Ordissimo , spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du DPS. La présente augmentation de capital, d'un montant de 0,8 million d'euros a pour objectif de réaliser une croissance externe en cours de négociation dont la réalisation est subordonnée à l'obtention de financements bancaires. Ce projet d'acquisition vise à renforcer le leadership de la société dans la Silver Economie et à l'international. La cible a réalisé un CA d'environ 10,5 millions de dollars en 2020.

La demande de souscription s'est élevée à 676.577 actions soit 102,38% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :

- 345.870 actions à titre irréductible

- 330.707 actions à titre réductible

Le Conseil d'administration va servir l'ensemble des souscriptions, à titre irréductible et réductible, par l'utilisation à hauteur de 15.731 actions soit 2,38% de la faculté d'extension qui lui a été accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date 30 juin 2020. Le montant brut de l'opération s'élève à 0,812 millions d'euros et se traduit par la création de 676.577 actions nouvelles au prix unitaire de 1,20 euro, correspondant à 102,38% du nombre de titres initialement offerts. Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 796.948,00 euros, divisé en 3.187.792 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 24 décembre 2021. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Ordissimo, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0013318052. La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 21,2%.

La Société avait reçu des engagements de souscription à titre irréductible et réductible à hauteur de 600 000 euros représentant près de 75,66% de l'émission de la part des actionnaires historiques d'Ordissimo (Monsieur Christophe Berly de Buigne et Monsieur Alexandre Vielle, respectivement pour 250 KE, Monsieur et Madame Julien Vielle à hauteur de 75 KE et Monsieur Brice Delmotte à hauteur de 25 KE). Ces engagements ont été servis en totalité.