Ordissimo : retour à la rentabilité

(Boursier.com) — Ordissimo publie un chiffre d'affaires en très forte hausse a` 5,34 millions d'euros au 1er semestre 2022 (+142%) par rapport a` 2021 (2,2 ME). Suite à l'acquisition de la société Pix-Star fin 2021, Ordissimo a intégré l'activité de ventes de cadres photos numériques connectés. Cette activité se concentre principalement aux Etats-Unis, et a généré un chiffre d'affaires de 4,2 ME au 1er semestre. Concernant l'activite' Ordissimo "Silver technologies", l'activité est passée de 1,65 ME en 2021 à 670 kE au 1er semestre 2022. Cette forte baisse d'activité s'inscrit dans un contexte général de décroissance du marché des Ordinateurs après deux années de forte croissance liées à l'impact du Covid et du télétravail qui ont générés une anticipation des achats.

Ordissimo publie un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 437 kE au 1er semestre 2022 (-135 kE sur la même période en 2021), soit une marge d'Ebitda de 8%.

Après prise en compte des amortissements (223 kE), le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 214 kE au 1er semestre 2022 (-334 kE l'année dernière).

Le résultat net à fin juin 2022 s'élève à 180,2 kE (-308,74 kE un an plus tôt), après prise en compte notamment d'un crédit d'impôt innovation de 40 kE, d'une perte financière de 25 kE et d'une perte exceptionnelle de 49 kE.

Au 30 juin, la société présente une structure financière solide, avec une trésorerie brute de 2,26 ME. Les dettes financières s'élèvent désormais à 1,43 ME

Perspectives

Ordissimo maintient son objectif pour l'exercice 2022 de quasi triplement de son chiffre d'affaires à 12 ME, et un retour à un résultat net positif, hors comptabilisation de la cession de Senioralis.

Ordissimo se recentre ainsi sur son coeur d'activité "Silver Technologies".