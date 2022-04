Ordissimo : résultats 2021 impactés principalement par la baisse de l'activité et l'intégration de MustWorld

(Boursier.com) — Ordissimo publie un excédent brut d'exploitation (EBITDA) en perte de 374 KE en 2021 contre une perte de 9 KE en 2020. La dégradation est principalement liée à la hausse des charges de personnel, principalement liées à l'intégration de Mustworld (+360 KE), les autres charges d'exploitation et la marge brute étant restées quasi-stables (respectivement -93 KE et -18 KE).

La société a rééquilibré sa masse salariale au premier trimestre 2022, et vise une baisse de 200 KE en année pleine. Elle souhaite également poursuivre et accélérer ses efforts de réduction de charges d'exploitation en proportion de son chiffre d'affaires.

Après prise en compte des amortissements, le résultat opérationnel (EBIT) ressort en perte à -776 KE.

La perte nette s'élève à 765 KE, après prise en compte notamment d'un crédit d'impôt innovation de 59 KE et d'une perte financière de 51 KE.

Au 31 décembre 2021, la société présente une structure financière solide, avec une trésorerie brute de 1.946.978 euros. Les dettes financières augmentent fortement avec le prêt contracté en fin d'année pour l'acquisition de Pix-Star et s'élève désormais à 1.484.201 euros.

Afin de financer cette acquisition, Ordissimo a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 811 892,40 euros (676.577 actions nouvelles de 1,2 euros créées), réalisée en décembre 2021, et a contracté un emprunt de 1,2 ME auprès d'un nouveau partenaire bancaire d'une durée de 6 ans. Un système de licence est dû au vendeur pendant les 3 prochaines années en se basant uniquement sur le nombre d'unités vendues. La variabilisation ainsi que le renforcement des fonds propres permettent de dé risquer fortement cette acquisition.