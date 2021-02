Ordissimo : forte hausse chiffre d'affaires en 2020

Ordissimo : forte hausse chiffre d'affaires en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 de Ordissimo s'élève à 4,68 millions d'euros, en hausse de 45%.Même si la crise sanitaire a pesé fortement sur le chiffre d'affaires au 1er semestre, celui-ci est en légère croissance par rapport au 1er semestre 2019 (+2.29%). Le 2e semestre a connu l'aboutissement de nombreux projets, que ce soit en termes de développement de produits ou d'ouverture de nouveaux comptes clients. La société enregistre ainsi une très forte croissance au 2e semestre par rapport au 2e semestre 2019 (+76.24%).

Le fonds de commerce de Must World, acquis en août 2020 a généré un CA de 350 kE. Hors acquisition de ce fonds de commerce, la croissance organique de l'activité de la société ressort donc à 34% sur l'année. Le chiffre d'affaires de la publicité en ligne a connu une année très difficile, avec une baisse de 111 kE à 287 kE (398 kE un an plus tôt). Les difficultés liées au compte Google sont résolues, les revenus 2021 seront donc en progression sans toutefois atteindre le niveau de 2019.

Les trois nouveaux produits annoncés ont été commercialisés : le nouveau téléphone "LeNuméro2" ; l'offre payante "Club Sérénité" ; une tablette simplifiée Android avec interface Ordissimo.

Perspectives 2021

Le positionnement de la société comme apporteur de solutions technologiques aux Seniors ayant besoin de communiquer n'a jamais été aussi pertinent. Le COVID-19 est un accélérateur formidable de demande pour les produits Ordissimo. Le besoin de solutions simples se ressent aussi bien auprès des clients finaux que des distributeurs, dont l'appétence à ces produits est décuplée. Les produits lancés fin 2020 vont poursuivre leur montée en charge en 2021. A travers un produit très normé, abordable et simple à distribuer comme la tablette, la société souhaite accélérer fortement sur l'équipement des Seniors en faisant grandir sa base client. Le "Club Sérénité" permettra ensuite d'accroître fortement le chiffre d'affaires réalisé sur la base de cette communauté de clients et la rentabilité de la société. La société a rationalisé la gamme de produits de Must World et attend une croissance forte sur les produits de charge smartphone (câble et chargeur) avec un mode de distribution original en cours de mise en place. Le savoir-faire d'Ordissimo en matière de réseaux et les distributeurs déjà ouverts vont accélérer la vente des produits audio dont la société est distributrice exclusive en France.