Ordissimo : en perte en 2020 malgré une belle croissance de chiffre d'affaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ordissimo , spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors publie un chiffre d'affaires en forte hausse à 4,71 millions d'euros (+46%) par rapport à 2019 (3,23 ME).

Le chiffre d'affaires réalisé à l'export a progressé de 155% cette année et représente 868,4 kE Les ventes en France ont connu une croissance soutenue dans tous les principaux canaux de distribution, malgré la fermeture de nombreux points de vente lors des confinements. La crise sanitaire a engendré des besoins d'outils simples de communication a donc augmenté de manière importante. Les vendeurs l'ont également ressenti et, proposent désormais de manière plus naturelle les solutions Ordissimo. Le retail en France a repris un rythme de vente soutenu en fin d'année et a rattrapé les mois de fermeture avec un chiffre d'affaires en croissance de 21,83% sur l'année, passant de 1,47 ME en 2019 à 1,79 ME en 2020.

Ordissimo publie un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en perte -9 kE en 2020 (-820 kE en 2019). L'amélioration enregistrée est principalement liée à la croissance du chiffre d'affaires, la somme des charges d'exploitation et des salaires étant restée quasi-stable (+1,12%).

Après prise en compte des amortissements, le résultat opérationnel (EBIT) ressort en perte à -370 kE.

La perte nette s'élève à -357 kE, après prise en compte notamment d'un crédit d'impôt de 74 kE et d'une perte financière de 64 kE.

Au 31 décembre 2020 la société présente une structure financière solide, avec une trésorerie brute de 2,27 ME et des dettes financières de 334,53 kE. La baisse de la trésorerie brute (-1.920 kE) est passagère et non normative. Elle s'explique en partie par un décalage de remise factor du 31 décembre 2020 (environ 400 kE), une augmentation de ponctuelle de l'encours client (+560 kE) certains clients non remis au factor notamment l'encours MustWorld non factorisé et des investissements soutenus.

Perspectives

Au cours de l'année 2021, la société a pour objectif de stabiliser la trésorerie.

Elle prévoit une montée en puissance de la tablette, une croissance du segment PC et du smartphone, la poursuite du développement de l'international et de la VPC. Ordissimo va aussi poursuivre l'effort de développement de l'offre communauté senior