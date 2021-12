Ordissimo : augmentation de capital avec maintien du DPS

(Boursier.com) — Ordissimo , spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 793 015,20 euros par l'émission de 660 846 actions nouvelles au prix unitaire de 1,20 euro représentant une décote de 30,23% par rapport au cours de clôture du 02 décembre 2021 (1,72 euro), précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration de Ordissimo. La présente augmentation de capital, d'un montant maximum d'environ 0,8 million d'euros a pour objectif de réaliser une croissance externe en cours de négociation dont la réalisation est subordonnée à l'obtention de financements bancaires. Ce projet d'acquisition vise à renforcer le leadership de la société dans la Silver Economie et à l'international. La cible a réalisé un CA d'environ 10,5 millions de dollars en 2020.

En cas de non réalisation de cette acquisition, les fonds levés serviront à poursuivre sa politique d'investissement au travers du développement de nouveaux produits.

La Société a reçu des engagements de souscription à titre irréductible et réductible à hauteur de 600 000 euros représentant près de 75,66% de l'émission de la part des actionnaires historiques d'Ordissimo (Monsieur Christophe Berly de Buigne et Monsieur Alexandre Vielle, respectivement pour 250 KE, Monsieur et Madame Julien Vielle à hauteur de 75 KE et Monsieur Brice Delmotte à hauteur de 25 KE). La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.