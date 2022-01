Ordissimo : acquiert 100% du capital de la société américaine Pix Star

(Boursier.com) — Ordissimo fait part de l'acquisition de la société américaine Pix Star, spécialisée dans la technologie de cadres photos numériques connectés qu'elle commercialise (Pix-Star).

Pix Star Inc a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 millions de dollars en 2020 et un résultat net retraité proche de 1,7 million de dollars.

La marge brute dégagée est comprise entre 35 et 40 %. Les coûts de structure de la société sont maitrisés, avec un total d'environ 1,2 million de dollars pour les frais fixes, et 1,2 million de dollars pour les coûts marketing.

Ordissimo sera le principal fournisseur de cette nouvelle filiale américaine, pour qui elle achètera les produits auprès des fournisseurs et fera évoluer le logiciel. Pour le marché européen, la nouvelle ligne de produits entrera directement dans la gamme d'Ordissimo. "Avec cette nouvelle organisation, le chiffre d'affaires d'Ordissimo est attendu en très forte croissance en 2022 et sera réalisé majoritairement en Amérique du nord", explique la société.

Cette acquisition sera relutive sur le résultat d'Ordissimo dès 2022. Cependant, le plein potentiel de cette acquisition sera atteint en 2025 compte tenu de l'impact du coût de la licence sur la marge nette jusqu'à fin 2024, explique encore le Français.

Cette acquisition dont le prix reste confidentiel, est réalisée pour partie par emprunt bancaire, et pour partie au moyen de l'augmentation de capital menée en décembre 2021. De plus Ordissimo acquiert l'ensemble de la technologie de Pix-Star, les logiciels, les serveurs et toutes les marques déposées dans le monde par le biais d'une licence sur chaque produit vendu par la société américaine acquise au cours des 3 prochaines années.