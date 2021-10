Ordissimo : 309 kE de perte semestrielle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Ordissimo au 1er semestre 2021 s'élève à 2,204 millions d'euros, en hausse de 58% (+808 kE). La marge commerciale est stable par rapport à l'année dernière (53,5% vs 53,3%).

L'Ebitda à fin juin 2020 s'élève à -135 kE, en hausse par rapport à l'année dernière de plus de 135 kE. Cette amélioration est principalement liée à la hausse du chiffre d'affaires.

Après prise en compte des amortissements, la perte opérationnelle (résultat opérationnel) ressort à -334 kE. La perte nette est de -309 kE après prise en compte d'un crédit d'impôt innovation de 40 kE.

Au 30 juin 2021, la trésorerie brute de la société s'élève à 2,10 ME.

Perspectives pour la fin d'année

Grâce à la diversification de sa gamme, Ordissimo va pouvoir augmenter son empreinte commerciale auprès de ses partenaires distributeurs. Les partenaires, qui faisaient uniquement le PC, pourront ainsi référencer la tablette ou les enceintes UB+.

La société est enthousiaste sur sa tablette Celia, qui va devenir le produit phare d'Ordissimo en moins d'un an, et qui va permettre à la société de rentrer sur un marché additionnel à son activité historique de PC et smartphone. Le dynamisme, historique en fin d'année, du marché de la tablette devrait porter les ventes à l'approche de Noël.

Un partenariat avec Orange sur un produit type "Visiophonie" sur la base de la tablette est en cours de réalisation. Un premier test a été réalisé au premier semestre et pourrait donner lieu à un déploiement dans les prochains mois dans des résidences Seniors.

L'activité de distribution d'accessoires Must World dans les magasins de proximité a été rationnalisée suite à l'achat de la structure. Elle a prouvé localement sa rentabilité importante, et va pouvoir être déployée dans plus de régions rapidement.

Les produits UB+ ont été particulièrement bien accueillis par la distribution lors de leurs référencements. Les premiers retours client en termes de qualité et de positionnement prix sont excellents, notamment sur l'enceinte S2, l'une des seules enceintes Bluetooth stéréo a moins de 300 euros.

Un point de vigilance particulier est à souligner sur les tensions actuelles rencontrées sur les disponibilités des produits pour la fin d'année. Les livraisons peuvent être affectées par la rareté des composants et par le coût du fret depuis la Chine. Une augmentation des tarifs d'achats et potentiellement de ventes sont à envisager.

Sénioralis

Ordissimo rappelle détenir au 30 juin 2020, 37% de la société Sénioralis. Les résultats non audités au 30 août font apparaître une perte de -62 kE, pour un CA de 918 kE. La fin du confinement a permis une reprise particulièrement active de l'activité des bilans à domicile. Ordissimo est très confiant dans le développement de la société à moyen et long terme.