Ordissimo : 1 ME de perte nette en 2019

(Boursier.com) — La société Ordissimo publie un chiffre d'affaires en baisse à 3,23 millions d'euros (-25,74%) par rapport à 2018 (4,35 ME). La baisse du chiffre d'affaires s'explique principalement par deux évènements... Ordissimo note un net ralentissement des commandes de Téléshopping pour la 2e année consécutive (325 kE de chiffre d'affaires contre 882 kE en 2018). Téléshopping a largement déstocké, et a également nettement diminué le nombre d'émissions. En outre, l'enseigne Auchan n'a pas renouvelé sa commande de fin 2018 (567 kE) et a rencontré une problématique de sortie de stock en raison notamment de la crise des Gilets Jaunes au 1er semestre 2019.

La marge brute est en baisse de plus de 5 points à 49,66% du chiffre d'affaires et 1,6 ME (2,42 ME en 2018).

Ordissimo publie un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en perte de -820 kE en 2019 (+289 kE en 2018). La baisse enregistrée est principalement liée au recul du chiffre d'affaires et à la hausse des charges d'exploitation, hormis les salaires qui sont restés stables. Les charges d'exploitation s'élèvent à 1,90 ME, en hausse de 423 kE par rapport à 2018 (1,48 ME). La société a préféré continuer à investir pour permettre la croissance future dans le marketing (en France et à l'étranger), les développements de nouveaux produits et les réseaux de distribution les plus prometteurs. Les salaires sont stables car compte tenu du faible niveau d'activité, la société a préféré privilégier les charges variables en maintenant des coûts fixes raisonnables.

Le résultat opérationnel (EBIT) ressort en perte à -1,15 ME. La perte nette s'élève à -1,04 ME, (-129,35 kE en 2018) après prise en compte notamment d'un crédit d'impôt de 74 kE et d'un résultat exceptionnel de 35 kE.

Au 31 décembre 2019 la société présente une structure financière solide, avec une trésorerie brute de 4,19 ME et des dettes financières de 267,13 kE.

Perspectives

Pour 2020, Ordissimo table sur la commercialisation de nouveaux produits, l'accélération de l'international, la VPC, et développement de l'offre à la communauté senior. Ordissimo entend poursuivre ses efforts de déploiement avec Fnac/ Darty et Boulanger au cours de l'exercice. Le développement de l'offre passera par une augmentation du nombre de magasins de ces enseignes où Ordissimo sera disponible et la poursuite d'opérations marketing communes.

La société mène actuellement des recherches pour acquérir des sociétés en France et à l'étranger qui lui permettront de se renforcer dans la distribution de la téléphonie en bénéficiant d'un accès beaucoup plus large à un réseau de revendeur actifs spécialisés. Ordissimo voudrait mener une acquisition dans l'un des pays cible de la stratégie export afin d'accélérer son implantation grâce au réseau de revendeurs et de la force commerciale de la cible.

Ordissimo rappelle avoir participé à la levée de fonds de 490 kE de Senioralis. Le groupe, qui détenait 48% du capital avant opération, détient désormais 43% de la société pour une participation d'Ordissimo évaluée à 1,07 ME.

Impact du Covid-19

Le besoin des Seniors et des personnes fragiles en outil de communication simple n'a jamais été aussi important. La crise sanitaire actuelle représente, à moyen terme, une opportunité pour la société.

Néanmoins, à court terme, des zones d'incertitude subsistent concernant les modalités de déconfinement des Seniors, leur volonté de consommer à nouveau des produits d'équipements, et leur capacité à se rendre en magasin. Jusqu'au début du confinement, l'activité de la société était bien mieux orientée que l'année dernière.

Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de celui-ci sur l'année.

La société a eu recours au chômage partiel de ses commerciaux, à 50% pour les 15 derniers jours de mars et à 80% depuis. Tous les autres services de la société fonctionnent normalement.