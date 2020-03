Orchestra-Prémaman : procédure de réorganisation judiciaire au bénéfice des filiales belges

Orchestra-Prémaman : procédure de réorganisation judiciaire au bénéfice des filiales belges









(Boursier.com) — Dans le prolongement du communiqué du 26 septembre 2019, le groupe Orchestra-Prémaman annonce avoir déposé le 4 février 2020 et obtenu le 11 mars 2020 une requête en vue d'un passage en Belgique d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif à une procédure de transfert sous autorité de justice au profit d'Orchestra-Prémaman Belgium SA, ouvrant ainsi une période de sursis de six mois.

De plus, Orchestra-Prémaman annonce avoir déposé le 19 février 2020 et obtenu le 11 mars 2020 une requête en vue de l'ouverture en Belgique d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au profit d'Orchestra Belgium Sprl, ouvrant ainsi une période de sursis de six mois. Cette procédure permet la réalisation d'un transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités. Le transfert sous autorité de justice est donc un moyen permettant d'assurer le maintien de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire.

Orchestra-Prémaman réaffirme son objectif maintenir l'activité de 19 magasins en Belgique et de sauvegarder plus de 200 emplois.