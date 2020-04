Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 563,5 ME

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2019/2020, qui couvre la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020, le Groupe Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 563,5 ME, en baisse de 1,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité en France (61,5% du chiffre d'affaires) ressort en repli de -2,6% sur l'exercice notamment avec :

- Une activité Textile stable (-0,1% vs N-1), malgré un contexte de marché difficile sur la période (-4,2% selon l'Institut Français de la Mode). Cette performance s'explique par la distribution de magazines Orchestra depuis mars 2019 et les actions engagées par le Groupe en termes de politique commerciale et d'offre produits ;

- Une activité puériculture dynamique en hausse de +3,3% sur 2019/2020 par rapport à l'exercice précédent ;

- A l'inverse, l'activité Adhésion est en diminution de -36,4% sur la période, conséquence des campagnes d'adhésion effectuées à des tarifs revus à la baisse.

L'activité hors de France reste contrastée sur l'exercice 2019/2020 :

- L'International hors Belux (26,0% du chiffre d'affaires de la période) affiche une progression de +1,8%, et ; - L'activité Belux (12,5% du chiffre d'affaires de la période) est en repli de -0,8%.

L'activité Web affiche une dynamique continue (+15,4%) soutenue par :

- La bonne performance des ventes Puériculture sur ce canal (+28,1%) et ;

- Le développement des ventes Web en France (+11,5%).

Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons actuellement, le niveau de performance des ventes Web, dans la lignée de la progression connus sur l'exercice clos le 29 février 2020, constitue pour le Groupe une grande satisfaction. Cette évolution s'explique notamment par les investissements réalisés (équipes et systèmes informatiques) au cours des deux derniers exercices. La mise en place à l'automne de nouveaux outils e-commerce innovants (ship from store, clic and collect, etc.) a également contribué à la progression de l'activité Web.

L'activité Négoce & Divers progresse de +10,6% suite aux ventes effectuées auprès des soldeurs sur l'exercice.

Au 29 février 2020, le Groupe compte 1,8 millions de porteurs de cartes Club, qui contribuent à plus de 90% du chiffre d'affaires du Groupe.

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2019/2020, qui couvre la période allant du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, le Groupe Orchestra-Prémaman a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 126,7 ME, en diminution de -7,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité en France (60% du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019/2020) marque un repli de -10,6% sur le trimestre, fortement impactée par les mouvements sociaux intervenus sur l'ensemble de la période. Cette évolution est en ligne avec le marché (-8,8% selon l'Institut Français de la Mode).

Dans un contexte de marché défavorable, le Groupe confirme sa volonté de réduire ses investissements, en réduisant son parc magasins. Les magasins grand format (mixtes et mégastores) représentent plus de la moitié de la surface commerciale du Groupe avec 136 magasins.

Il est rappelé que le Groupe Orchestra-Prémaman a indiqué le 1er avril 2020 qu'il envisage de solliciter la conversion à court terme de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Des informations seront régulièrement communiquées au marché sur l'évolution de la procédure.

La cotation des actions sur Euronext Paris restera suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Prochains rendez-vous : Résultats consolidés de l'exercice 2019-2020 le 29 juin 2020 après clôture de la bourse.