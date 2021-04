Orapi : ventes de 60,7 ME sur le T1

(Boursier.com) — Orapi affiche un chiffre d'affaires de 60,7 ME au T1 2021 quasi stable vs T1 2020, soit -1,2% à périmètre comparable et change constant.

Ce début d'année est marqué par la troisième vague de COVID-19 qui a des conséquences majeures sur nos activités, avec la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, centre de loisirs et la diminution des activités du secteur des transports.

Les besoins en produits d'hygiène sont également fortement réduits par les mesures de télétravail généralisé dans les entreprises et les administrations