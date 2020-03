Orapi : une perte nette de 2,9 ME sur l'an dernier

(Boursier.com) — Les ventes 2019 d'Orapi sont de 236,7 ME contre 244,5 ME en 2018.

L'EBITDA à périmètre comparable s'élève à 8,3 ME, soit +15,3% par rapport à l'exercice précédent.

Dans la continuité, le Résultat Opérationnel Courant présente une hausse de 1,5 ME vs 2018 en s'établissant à 1,9 ME.

Le Résultat Net part du Groupe à -2,9 ME, s'améliore également malgré des coûts non récurrents liés à la mise en oeuvre du plan de transformation.

A ce jour, la crise sanitaire du COVID-2019 a entraîné un afflux important de commandes de gels hydroalcooliques et plus généralement une demande accrue de produits de désinfection et d'hygiène.

Mais compte tenu des impacts potentiels des mesures de confinement sur l'activité de ses clients, des incertitudes sur l'environnement économique mondial, de la modification des rythmes de production mais également la modification des modes de vie et de consommation, Orapi n'est pas en mesure de déterminer à court et moyen terme de façon certaine l'impact du COVID-2019 sur son activité, sa performance et ses perspectives.