Orapi : une perte de 18,8 ME après dépréciation d'actifs non rentables

(Boursier.com) — Orapi enregistre en 2023 un chiffre d'affaires de 229,1 millions d'euros, soit une baisse de -0,2% par rapport à 2022 à périmètre courant. Cette stagnation du chiffre d'affaires en 2023, dans un contexte pourtant inflationniste, s'explique notamment par les éléments suivants :

- annulation de 75% des volumes du contrat de sous-traitance sur le site de Vénissieux,

- arrêt des activités non rentables de la filiale Orapi Nordics en Scandinavie

- et décroissance de la demande en produits dits Covid (-46% par rapport à 2022) non compensée par de la croissance organique.

D'ailleurs, le 4e trimestre, avec un chiffre d'affaires en baisse de -4,2% par rapport au 4e trimestre 2022 (et de 1,4% avant retraitement d'Orapi Nordics) démontre la poursuite de cette tendance négative.

Après un 1er semestre à la rentabilité faible, encore fortement impactée par l'inflation de ses approvisionnements, le Groupe a commencé à reconstituer ses marges à l'été. Cependant, le décrochage de la rentabilité en 2023 s'explique principalement par l'éloignement du Groupe de ses objectifs stratégiques prioritaires. Face à une croissance ambitionnée de 5% en France et à l'international, notamment sur les produits 'Made in Orapi', les volumes vendus ont baissé de près de 3% sur l'année, imposant aux usines une sous-utilisation coûteuse.

La marge brute décroche, à 105 ME (et 45,8% du chiffre d'affaires), soit -1,8 points vs 2022. Les charges externes et de personnel sont en réduction de 2,5% vs 2022. L'amélioration de 2,4 ME est due à 3 ME de reprises de provisions sur des exercices antérieurs.

L'Ebitda du Groupe, après application des normes IFRS 16 et IFRS 5, s'établit à 16,3 ME, soit 7,1% du chiffre d'affaires. L'Ebitda normatif, i.e. après retraitement des reprises de provisions sur les exercices antérieurs, se positionne à 12,9 ME après IFRS 16 et 5, et 6 ME avant IFRS 16 (2,6% du chiffre d'affaires net), soit à un niveau inférieur à l'ambition du Plan Orapi 2025 sur 2023 (18,2 ME avant IFRS 16).

Le résultat opérationnel courant ressort à 2,4 ME, soit 1% du chiffre d'affaires (2% en 2022 et 3,7% en 2021).

Cotation...

Après des charges financières à -2,2 ME (-1,7 ME en 2022), Orapi dégage en 2023 un résultat net (part du Groupe) négatif de -18,8 ME, soit -19,6 ME par rapport à 2022.

Les flux de trésorerie liés à l'activité s'élèvent à 20,6 ME, soit +10,5 ME vs 2022. La capacité d'autofinancement, à +11,7 ME, est en baisse de 3 ME vs 2022. Au 31 décembre 2023, la trésorerie s'établit à 13,2 ME et les capitaux propres part du Groupe, impactés par le résultat net fortement négatif, à 41 ME, soit -31,7% par rapport à 2022. L'endettement net du Groupe s'établit au 31 décembre 2023 à 63.4 ME (22.8 ME hors IFRS 16). Le ratio de gearing est à 53% et le ratio de levier à 2,5 (Endettement financier net/ Ebitda, hors IFRS 16).

Caducité du Plan Orapi 2025

Le Directoire, nouvellement composé depuis le 22 décembre 2023, prend acte des résultats de 2023, significativement en deçà des objectifs prévus par le Plan 'Orapi 2025', qui est désormais caduque. Ce décalage par rapport au plan précédent ne remet pas en cause les conclusions de l'expert indépendant désigné par le conseil de surveillance dans le cadre de l'offre publique en cours.

Le Directoire a donc engagé un diagnostic approfondi qui devrait lui permettre d'engager un plan de retournement à 3 ans, avec pour objectif principal le retour à un résultat net positif.