Orapi : succès de l'OPA initiée par Groupe Paredes

(Boursier.com) — A l'issue de la clôture et du règlement-livraison de la première période d'offre, Groupe Paredes détiendra 5.595.525 actions ordinaires Orapi, représentant, après assimilation des actions auto-détenues, 84,23% du capital et 80,68% des droits de vote théoriques d'Orapi. L'offre connaît donc une suite positive.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra le 9 février.

L'offre sera prochainement rouverte pour une durée d'au moins 10 jours de négociation, au même prix, soit 6,50 euros l'action, afin de permettre aux actionnaires d'Orapi d'apporter leurs titres à l'offre s'ils le souhaitent.

"Je me réjouis de constater la réussite de cette première période d'offre concrétisant une étape majeure du rapprochement stratégique entre Groupe Paredes et Orapi et réitère ma recommandation aux actionnaires d'Orapi d'apporter leurs actions à l'offre publique", commente François Thuilleur, PDG de Groupe Paredes, et Président du Directoire d'Orapi.