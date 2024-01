Orapi : stagnation des ventes 2023

(Boursier.com) — Orapi réalise sur le 4ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 53,7 ME, en baisse de -4,2% par rapport au T4 2022, portant le chiffre d'affaires sur 12 mois à 229,1 ME.

A périmètre courant, après l'arrêt des activités de la filiale scandinave Orapi Nordic, le chiffre d'affaires cumulé annuel est ainsi quasi stable, à -0,2% comparé à 2022.

Cette stagnation du chiffre d'affaires en 2023, dans un contexte 2023 pourtant inflationniste, s'explique notamment par les éléments suivants, annulation de 75% des volumes du contrat de sous-traitance concernant le site de Vénissieux compromettant durablement le retour sur investissement des CAPEX 2022 du site, arrêt des activités non rentables en Scandinavie de la filiale Orapi Nordic et décroissance de la demande en produits dits Covid non compensée par la croissance organique.