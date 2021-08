Orapi signe le protocole de cession de Phem

Orapi signe le protocole de cession de Phem









Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — Le groupe Orapi vient de signer un protocole de cession, sous conditions suspensives, de sa filiale Phem avec le groupe Arcole. La société Phem, détenue à 100% par Orapi, est spécialisée dans le négoce de produits d'hygiène, d'entretien et de maintenance ainsi que des services associés à destination des collectivités, des artisans du BTP, des industriels et des acteurs du secteur CHR.

Phem a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2019, et de 8,9 ME en 2020. Au 30 juin 2021, son chiffre d'affaires s'élève à 4 ME. Elle emploie 51 collaborateurs.

Le groupe Arcole, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 21,5 ME. Il est spécialisé dans les solutions d'hygiène et de maintenance ; Arcole est détenu à 100% par Sofidal. Cette nouvelle opération après la cession de DACD (2019) s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2025 du groupe Orapi et sa stratégie de recentrage sur son coeur de métier d'industriel.

La cession payée en numéraire va permettre à Orapi de disposer de moyens additionnels au service de son développement et à l'amélioration de sa structure financière.

L'opération sera présentée pour consultation aux instances représentatives du personnel concernées.