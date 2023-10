Orapi : signature du contrat de cession à Paredes des actions et ORA détenues par Groupe Chifflot

(Boursier.com) — A la suite de l'acceptation les 21 juin et 28 juillet 2023 par M. Guy Chifflot, fondateur et 1er actionnaire d'Orapi, directement et indirectement via les sociétés La Financière MG3F et GC Consult (Groupe Chifflot), de céder à Groupe Paredes et de l'obtention, le 31 août 2023 de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence quant à la prise de contrôle exclusif de la société Orapi par Groupe Paredes,

Le Groupe Chifflot et Groupe Paredes ont conclu, le 6 octobre, un contrat de cession sous conditions suspensives relatif à l'acquisition par Groupe Paredes du Bloc Chifflot, c'est-à-dire 2.315.265 actions ordinaires représentant 34,8% du capital et 2.242.763 obligations remboursables en actions (ORA 2) de la société Orapi (Bloc Chifflot)

Cet accord marque une étape supplémentaire dans la réalisation du rapprochement entre Groupe Paredes et Orapi dans le cadre duquel Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions et de 952.756 ORA 2 avait également accepté le 3 août 2023 le principe de l'apport de l'intégralité de ses titres Orapi à l'offre publique d'achat portant sur l'intégralité des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société Orapi.

Cette offre sera déposée par Groupe Paredes à un prix par action de 6,50 euros et un prix par ORA 2 de 5,20 euros, correspondant aux prix d'acquisition du Bloc Chifflot.

La réalisation de l'acquisition de ces titres est envisagée au cours du mois d'octobre 2023. Elle sera suivie du dépôt par Groupe Paredes de son projet d'Offre Publique auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.