Orapi : sensible progression des résultats

Orapi : sensible progression des résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orapi enregistre un chiffre d'affaires en 2020 de 267,5 ME soit une hausse de 14,3% à périmètre et changes constants et +11,4% à périmètre courant.

L'EBITDA s'établit à 33,2 ME, soit 12,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 18 ME.

Le résultat opérationnel courant (ROC) en hausse de 16,3 ME s'établit à 18,5 ME, soit 6,9% du chiffre d'affaires.

Le résultat net s'élève à 9,2 ME contre -10 ME.

Au 31 décembre 2020, la dette nette hors IFRS 16 s'élève à 33,8 ME.

Orapi lance sa feuille de route 2025 et ambitionne de réaliser à cinq ans, une croissance supérieure à 5% et un EBITDA supérieur à 8%.