Orapi se concentre sur les gels hydro-alcooliques et les désinfectants, report de la restructuration financière

Orapi se concentre sur les gels hydro-alcooliques et les désinfectants, report de la restructuration financière









Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — Orapi affiche un chiffre d'affaires de 62,9 ME au premier trimestre 2020, en léger repli de - 1% à périmètre comparable et change constant. Après un début d'année en fort recul, impacté par la stratégie de recentrage sur les comptes à plus haute valeur ajoutée initiée mi-2019, et depuis mars par la décroissance des ventes à destination des industries et du secteur hôtellerie restauration significativement touchés par l'évolution de la pandémie COVID-19 en Europe, le groupe a réorienté son outil de production pour livrer les commandes additionnelles de produits d'hygiène et de désinfection.

Orapi capitalise ainsi sur son outil industriel de Lyon Saint-Vulbas, unique en Europe, qui fonctionne dorénavant en 3x8 sur les lignes de produits de désinfection. Le Groupe est temporairement concentré sur les gels hydro-alcooliques et les désinfectants. Bien positionné pour accompagner l'accroissement de la demande, et particulièrement soucieux de contribuer à la résolution de cette crise sanitaire, Orapi n'est toutefois pas en mesure de déterminer à moyen terme l'impact du COVID-19 sur son activité, ses performances financières et ses perspectives.

Au 31 mars 2020, Orapi avait une trésorerie disponible de 6,7 ME. Compte tenu du report au 31 juillet 2020 (au plus tard) de la date de réalisation de la restructuration financière d' Orapi (prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire) et pour faire face aux besoins de trésorerie jusqu'à cette date, autour de 5 ME supplémentaires, Orapi a décidé de recourir aux mesures de soutien proposées par l'Etat et de solliciter des prêts de trésorerie garantis par l'Etat ainsi que d'autres solutions de financement auprès d'organismes de crédit afin de préserver au maximum la trésorerie de l'entreprise, et ainsi maintenir ses usines de production à un haut niveau d'activité pour répondre aux besoins de ses clients.