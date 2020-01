Orapi retombe lourdement après le point annuel

Orapi retombe lourdement après le point annuel









Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — Orapi est entouré ce matin. Dans des volumes étoffés, le titre du spécialiste des produits techniques consommables destinés à l'hygiène professionnelle ainsi qu'aux process industriels et à la maintenance s'effondre de 13,8% à 5,5 euros. Il faut dire que l'action affichait une hausse impressionnante depuis quelques jours sur fond de propagation du coronavirus en Chine... Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires 2019 de 240,1 ME, en baisse de 3,3% à périmètre et change comparable avec une baisse marquée de l'activité au quatrième trimestre (-10,8% à périmètre comparable). Le management explique ce recul par la conjoncture politico-économique nationale et la baisse des ventes sur le marché des entreprises de propreté.

Malgré la moindre performance du T4, Orapi prévoit une amélioration de l'EBITDA 2019 à périmètre comparable ainsi qu'une réduction de sa dette financière. La direction a également annoncé poursuivre ses discussions avec ses partenaires financiers, notamment sur le reprofilage de sa dette afin de disposer d'une plus grande souplesse financière. Dans ce contexte et dans le cadre de ces négociations, le groupe a obtenu le gel et le report de ses dettes amortissables et obligataires.

Prenant acte de ces annonces, Gilbert Dupont a dégradé la valeur à 'réduire' malgré un objectif rehaussé de 5,2 à 6 euros.