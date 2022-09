Orapi : résultat net de 2,2 ME à fin juin

(Boursier.com) — Orapi a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier semestre 2022 de 119,1 ME contre 113,7 ME l'an dernier, et 118,9 ME lors du 1er semestre 2019, à périmètre comparable.

L'EBITDA s'établit à 9,4 ME, soit 7,9% du CA en progrès de +1,3 pts vs 2019.

Le Résultat net s'élève à la fin de ce premier semestre à 2,2 ME, soit 1,8% du chiffre d'affaires, vs une perte nette de - 2 ME en 2019.

Au 30 juin 2022, la trésorerie nette reste stable à 9 ME.