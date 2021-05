Orapi rembourse par anticipation les obligations ORA1

Orapi rembourse par anticipation les obligations ORA1









Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — En ligne avec son plan stratégique, afin de poursuivre son désendettement et de limiter les frais financiers, le groupe Orapi vient de finaliser le remboursement intégral de la première tranche d'obligations remboursables en actions 'ORA1' souscrite pour un montant total de 23 millions d'euros auprès du fonds Kartesia en juillet 2020 dans le cadre de sa restructuration financière.

Pour mémoire, au 31 décembre 2020, les fonds propres du Groupe s'élevaient à 57,5 ME et l'ensemble des dettes financières brutes (hors IFRS 16) à 71,7 ME intégrant :

- les obligations simples (New Money) pour 12,4 ME (échéance 2026),

- les obligations remboursables en actions (ORA 1 et ORA 2) pour 40,1 ME (échéance 2040),

- 14,3 ME de Factoring.

Disposant d'une trésorerie au 31 décembre 2020 de 37,9 ME, le Groupe a d'ores et déjà remboursé 15 ME, le 31 janvier 2021, puis le solde des 'ORA1' pour un montant de 8,7 ME (intérêts financiers compris) soit un total de 23,7 ME à la société Kartesia.

A date, la dette restante du Groupe auprès de Kartesia s'élève à 12,7 ME (obligations New Money), plus l'ORA 2 (16,6 ME - échéance 2040).