Orapi : plan stratégique à horizon 2025

Orapi dévoile son nouveau plan stratégique 2021-2025.

Baptisé ORAPI 2025, ce plan met en avant les forces et valeurs du groupe et a pour ambition de permettre à celui-ci d'être reconnu en 2025 comme le meilleur challenger européen de l'hygiène et de la maintenance professionnelle.

La stratégie ORAPI 2025 confirme un nouvel horizon de croissance profitable et doit permettre à la société de renforcer la position de fabricant, d'augmenter significativement la part des marques propres pour représenter 75% du CA, de réaliser 10% du chiffre d'affaires par an grâce aux produits nouveaux dont 50% des lancements avec produits écologiques et d'accroître de 30% le CA à l'international.

Enfin, Orapi souhaite atteindre une croissance organique supérieure à 5% par an et un EBITDA supérieur à 8%.