Orapi : nouvelle progression au Gaïa Rating

(Boursier.com) — Le Groupe Orapi poursuit sa progression au classement Gaïa Rating, avec une note de 69 sur 100 dans sa catégorie.

L'index Gaia Rating présente les meilleures PME et ETI françaises en termes de performances sociales, environnementales et gouvernementales. En obtenant la note de 69 sur 100 dans la catégorie des sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 et 450 millions d'euros, le Groupe progresse une nouvelle fois, et s'illustre par l'amélioration de sa gouvernance, sa politique RSE favorisant l'épanouissement et les conditions de travail des collaborateurs, et ses efforts accrus en faveur de l'environnement.