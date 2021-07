Orapi : nette contraction du chiffre d'affaires semestriel

Orapi : nette contraction du chiffre d'affaires semestriel









(Boursier.com) — Le groupe Orapi n'a réalisé que 117,6 ME de chiffre d'affaires au premier semestre 2021, dont 56,9 ME au T2. Ces chiffres se comparent à 140,4 ME un an plus tôt et 128,7 ME au premier semestre 2019.

" Les confinements successifs et les restrictions liées à la lutte contre la COVID-19 qui ont continué à perturber au T2 2021 l'activité des cafés, hôtels, restaurants et centres de loisirs, ainsi que le retour très partiel du travail en présentiel dans les entreprises et les administrations ont limité la performance sur la période, et ce malgré l'intensification des actions commerciales (dans le cadre de la feuille de route 2025) et les gains d'appels d'offres qui en ont découlés ", explique Orapi.

La France, marché central du groupe, connaît une contraction de son chiffre d'affaires de 15% sur un an, à 101,6 ME. Orapi enregistre toutefois depuis le mois de juin 2021 les premiers signaux de reprise sur les secteurs impactés par la crise sanitaire (loisirs, hôtellerie - restauration...).

Orapi prévoit des résultats semestriels en amélioration au niveau de l'EBITDA par rapport à l'année 2019 bien qu'en retrait par rapport à l'EBITDA hors normes du premier semestre 2020.

Après le remboursement de la première tranche d'obligations remboursables en actions " ORA 1 " pour un montant de 23,7 ME sur le 1er semestre 2021, Orapi maintient son objectif d'un endettement maîtrisé, de réduction progressive de ses charges financières et dispose de la trésorerie suffisante à la mise en oeuvre de son plan de transformation.