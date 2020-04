Orapi : mise au point de Crédit Mutuel Equity SCR

Crédit photo © Orapi

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 avril 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Crédit Mutuel Equity SCR, contrôlée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 24 juin 2015, les seuils de 20% du capital et 15% des droits de vote de la société Orapi et détenir, à cette date, 784.000 actions Orapi représentant 976.467 droits de vote, soit 17,01% du capital et 14,99% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Orapi.

Rappelons que par courrier reçu le 17 avril 2020 par l'AMF, la société par actions simplifiée Crédit Mutuel Equity SCR, contrôlée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, avait déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 14 avril 2020, le seuil de 15% du capital de la société Orapi, et détenir 692.010 actions Orapi représentant 904.735 droits de vote, soit 14,98% du capital et 12,11% des droits de vote de cette société, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits techniques consommables destinés à l'hygiène professionnelle ainsi qu'aux process industriels et à la maintenance. Ce franchissement de seuil résultait d'une cession d'actions Orapi sur le marché.