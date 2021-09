Orapi : les résultats semestriels rétrogradent

(Boursier.com) — Le groupe Orapi a dégagé au premier semestre 2021 un EBITDA de 10,9 ME, en retrait par rapport à l'EBITDA hors normes de 2020, mais est en nette progression par rapport à celui de 2019 (+26,7%). Ainsi le pourcentage de marge d'EBITDA ressort à 9,3% du chiffre d'affaires contre 7% en 2019. Le résultat opérationnel courant s'établit à 5,4 ME (15 ME un an plus tôt et 2,2 ME au premier semestre 2019). Le bénéfice net se situe à 2,5 ME (8,6 ME un an plus tôt et -1,3 ME au premier semestre 2019).

Orapi n'avait réalisé que 117,6 ME de chiffre d'affaires au premier semestre 2021, dont 56,9 ME au T2. Ces chiffres se comparent à 140,4 ME un an plus tôt et 128,7 ME au premier semestre 2019.

Au 30 juin 2021, la position de trésorerie reste solide à 16,2 ME. Les " ORA 1 " ayant été intégralement remboursées sur le premier semestre 2021, les " ORA 2 " ne sont pas soumises à intérêts financiers, allégeant significativement les charges financières initialement prévues.

Orapi confirme au passage le renouvellement d'un accord-cadre d'une durée de 4 ans avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) représentant un montant d'affaires estimé à 75 ME, et comptant plus de 1.200 références.